Завтра у двох областях короткочасний дощ

Завтра в Україні опади не очікуються, лише у другій половині дня на Волині та Рівненщині місцями невеликий короткочасний дощ.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура у понеділок вночі 10-15°, на узбережжі морів 14-19°; вдень 21-26°.

У Київській області завтра без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 21-26°. У Києві температура вночі 12-14°, вдень 22-24°.

Сьогодні температура води у Чорному та Азовському морях 21-25° (в районі Одеси та Євпаторії 18°), у Дніпрі біля Києва 21°.