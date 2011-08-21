Дві авіабази Чорноморського флоту одержали бойові прапори

Авіабази Чорноморського флоту в кримських селищах Гвардійське і Кача сьогодні, в День повітряного флоту Росії одержали бойові прапори, передає кореспондент РІА "Новости".

Командувач морською авіацією ЧФ генерал-майор Олександр Отрощенко в Гвардійському під Сімферополем привітав з врученням льотчиків колишнього 43-го Севастопольського винищувального полку (таку назву авіабаза носила до перейменування в 2009 р.).

Прес-секретар командуючого ЧФ Вячеслав Трухачов повідомив РІА "Новости" по телефону, що урочисте вручення бойового прапора відбулося також на авіабазі в селищі Кача під Севастополем.