Литвин: Тимошенко має право на свого лікаря

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН переконаний, що екс-прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО має право на обстеження лікарем, якому довіряє.

Про це він сказав сьогодні на прес-конференції у селищі Червоноармійськ Житомирської області, коментуючи на прохання УНІАН відповідну заяву Уповноваженого ВР з прав людини Ніни КАРПАЧОВОЇ.

За словами В.ЛИТВИНА, кожна людина повинна мати право на медичний захист. «Звісно, кожна людина повинна мати право на медичний захист, медичний огляд і медичне забезпечення відповідно до тих норм і правил, які діють в Україні», - сказав В.ЛИТВИН.

Він зауважив, що у ситуації з Ю.ТИМОШЕНКО "на першому місці потрібно ставити питання здоров’я, а потім виходити уже з тих правил і процедур, які потрібно забезпечити".

На думку В.ЛИТВИНА, щодо Ю.ТИМОШЕНКО "добре було б, якби усе це органічно поєднувалося б", "але кожен діє так, як він діє".

Голова ВР також наголосив, що для закону не існує людей "вищого чи нижчого політичного гатунку". "Життя - це найвища політична цінність. Я думаю, що це - правильний підхід", - зазначив він.