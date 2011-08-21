Луцьк отримав у руки Почесний прапор Європи

Луцьк отримав Почесний прапор Європи.

Як передає кореспондент УНІАН, прапор під час урочистої академії з нагоди 926-ї річниці Луцька міському голові Миколі РОМАНЮКУ передав національний радник та почесний член Парламентської Асамблеї Ради Європи Віктор РАФФІ.

На початку урочистої академії М.РОМАНЮК зазначив: «Після Європейського диплома, отриманого містом у 2010 році, Почесний прапор Європи свідчить про те, що Рада Європи визнає досягнення Луцька у збереженні яскравої самобутності, поширенні європейської ідеї, налагодженні міжнародних контактів, зміцненні побратимських зв`язків із закордонними містами».

У свою чергу В.РАФФІ зауважив, що для нього «велика честь і задоволення бути посланцем Європи і вручити Луцьку Почесний прапор Європи. Ця відзнака є надзвичайно важливою для міста і стала можливою завдяки зусиллям місцевої влади, яка сприяє налагодженню партнерських відносин з багатьми країнами світу».

На завершення церемонії учасники гурту «Співаночка» випустили в небо кольорові кульки під звуки мелодії «Дзвони Луцька».

*** Почесний прапор Європи як один із ступенів системи нагород «Приз Європи» було запроваджено Комітетом міністрів Ради Європи у 1955 році. Прапор вишитий й оздоблений золотом.

Загалом існує чотири відзнаки: Європейський диплом, Почесний прапор, Щит честі та Європейський приз.

В Україні два ступеня ознак отримали Івано-Франківськ та Одеса.

Харків виборов нагороди чотирьох рівнів.

Минулого року Луцьк нагородили Європейським дипломом.