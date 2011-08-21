Пострілом у спину вбитий депутат Жмеринської міськради

У Жмеринці Вінницької області 20 серпня було вбито депутата міської ради.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у секторі зв’язків з громадськістю УМВС у Вінницькій області.

20 серпня о 23.30 до міліції по телефону надійшло повідомлення про те, що у дворі одного з будинків стріляли. На місце виїхала слідчо-оперативна група міліції. Правоохоронці виявили поблизу гаража тіло чоловіка з вогнепальними пораненнями у спині. Загиблим виявився 45-річний депутат Жмеринської міської ради.

Попередньо встановлено, що загиблий під’хав до власного гаража та, вийшовши з автомобіля, отримав постріл у спину. Від завданого поранення чоловік помер на місці злочину.

За фактом навмисного вбивства відповідно до ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України порушено кримінальну справу.

Проводиться комплекс оперативно-пошукових заходів, спрямованих на встановлення та затримання осіб, причетних до скоєння злочину.