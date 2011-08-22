МОЗ закупив препарати для вакцинації населення

Міністерством охорони здоров’я України завершено всі процедури щодо централізованої закупівлі імунобіологічних препаратів на 2011 рік.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства охорони здоров’я України, на 19 серпня держпідприємство «Укрвакцина» здійснило постачання до регіонів України вакцини для профілактики поліомієліту (оральної) на суму 2600 000, 00 грн. («ІмБіоІмпекс»). Це становить 45% від запланованого обсягу постачання даної вакцини у регіони. Решта препаратів на суму 3 120 000,00 грн. буде поставлена у регіони у вересні цього року.

Як повідомлялось раніше, в результаті закупівель загалом вдалося зекономити близько 25 млн. грн. Окрім того, після звернення Міністерства охорони здоров’я до Кабінету міністрів України з проханням виділити додаткові кошти на закупівлю імунобіологічних препаратів уряд прийняв рішення щодо виділення додаткових коштів у розмірі 35 млн. 200 тис. грн. за бюджетною програмою «Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики». Це дасть можливість майже у повному обсязі забезпечити населення України імунобіологічними препаратами.

Також «Укрвакцина» отримала вакцину для профілактики кору, паротиту та краснухи мультидозна (Пріорікс) згідно з договором на суму 7676997,6 грн. (ТОВ "Фарма Лайф"). Наразі формується наказ про розподіл. За попередніми даними, наступного тижня розпочнуться поставки вакцини у регіони України.