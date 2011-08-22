Уряд схвалив створення територіальних органів Держземагентства

Кабінет міністрів України 17 серпня ц.р. схвалив проект постанови «Про створення територіальних органів Державного агентства земельних ресурсів».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства аграрної політики і продовольства.

Згідно з повідомленням, проект документа розроблений на виконання пункту 3 Розділу V «Прикінцеві положення» Закону України «Про центральні органи виконавчої влади» і пункту 4 Указу Президента України від 8 квітня 2011 року №445 «Про Державне агентство земельних ресурсів України».