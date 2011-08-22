Як полегшити життя власнику автобуса

Міністерство інфраструктури України пропонує спростити умови господарської діяльності на ринку пасажирських перевезень.

Як повідомили УНІАН у прес-службі міністерства, про це йдеться у розробленому законопроекті «Про внесення змін до Закону України «Про автомобільний транспорт» (щодо спрощення умов діяльності на ринку пасажирських перевезень).

Законопроектом пропонується зменшити кількість документів, необхідних перевізнику для здійснення діяльності на автобусних маршрутах загального користування. Зокрема, планується, що органи державної влади не братимуть участі в оформленні паспорта маршруту регулярних перевезень, а лише встановлюватимуть на рівні розпорядчих документів вимоги до переліку документів у паспорті регулярних автоперевезень. Паспорт виготовлятиметься автоперевізником самостійно.

Також законопроектом передбачається виключити необхідність кожному автоперевізнику погоджувати маршрут руху з підрозділами Державтоінспекції – дане питання вирішуватимуть органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування, які відповідають за організацію пасажирських перевезень.

При цьому спрощення умов господарської діяльності не стосується перевезень на маршрутах регулярних спеціальних перевезень.