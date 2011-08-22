На Київщині від вибуху артснаряду загинула людина

08:44, 22 серпня 2011
Суспільство
2262 0

На приватному подвір’ї

У селі Кам’янка Вишгородського району Київської області на приватному подвір’ї стався вибух артилерійського снаряду, внаслідок якого загинула 1 людина.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, нещасний випадок стався учора о 22-й годині.

Вибух артснаряду часів Великої Вітчизняної війни стався через необережне поводження з ним.

На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС в Київській області.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter