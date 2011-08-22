На Київщині від вибуху артснаряду загинула людина

На приватному подвір’ї

У селі Кам’янка Вишгородського району Київської області на приватному подвір’ї стався вибух артилерійського снаряду, внаслідок якого загинула 1 людина. Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, нещасний випадок стався учора о 22-й годині. Вибух артснаряду часів Великої Вітчизняної війни стався через необережне поводження з ним. На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС в Київській області.

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