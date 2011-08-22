Завтра Україні обіцяють до 27° тепла

Завтра, 23 серпня, в Україні очікуються короткочасні дощі, вдень до 27° тепла.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

Зокрема, за даними синоптиків, у вівторок утримається мінлива хмарність, вночі у західних, вдень і у більшості північних та східних областей місцями невеликий короткочасний дощ, окремі грози, на решті території без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 11-16°, на узбережжі морів до 21°; вдень 22-27°, на Закарпатті та Одещині 26-31°.

У Києві та Київській області вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі по області 11-16°, вдень 22-27°, у Києві вночі 14-16°, вдень близько 25°.

Сьогодні, 22 серпня, температура води в Чорному та Азовському морях 20-25° (в районі Одеси 17, Євпаторії 15°), у Дніпрі біля Києва - 20°.