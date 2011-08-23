Донецький губернатор: ми ввійдемо до двадцятки розвинених країн світу

У Донецьку відбулися урочистості з нагоди 20-ї річниці Незалежності України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецької облдержадміністрації, в урочистостях взяли участь голова ОДА Андрій ШИШАЦЬКИЙ, голова Донецької обласної ради Андрій ФЕДОРУК, міський голова Донецька Олександр ЛУК`ЯНЧЕНКО і представники громадськості.

Керівники регіону відкрили урочистий мітинг і поклали квіти до пам`ятника великому українському поету Тарасові Шевченку.

Мешканцям і гостям міста, представникам громадськості був представлений «Рушник єднання», вишитий майстрами з усіх районів області. Цей рушник, що розтягнувся на кілька метрів, дбайливо тримали юнаки й дівчата, одягнені в національні українські костюми.

Також учасники мітингу тримали велику кількість національних прапорів Україні.

«Вірю, що наступний ювілей ми будемо зустрічати в сім`ї найрозвиненіших європейських держав. І те, що ми ввійдемо до двадцятки розвинених країн світу - це реальність», - заявив журналістам після урочистих заходів біля пам`ятника Т.Шевченку А.ШИШАЦЬКИЙ.

Він вважає, що головним досягненням України за 20 років можна вважати те, що в країні «збудовані всі інститути незалежності».

«Конституція загальновизнана у країні і в Європі, вертикаль влади працює. На сьогодні найголовніше досягнення для такої молодої країни - це те, що незалежність у нас є, і вона – поза сумнівом», - підкреслив голова ОДА.

Після покладання квітів і мітингу біля пам`ятника Кобзарю святкування продовжилося урочистим концертом в Донецькому музично-драматичному театрі, де А.ШИШАЦЬКИЙ вручив жителям області нагороди облдержадміністрації до 20-ї річниці Незалежності України.