Янукович: газ має коштувати як у Німеччині мінус транзит

Для України прийнятний варіант, якщо за основу буде взята ціна газу для Німеччини мінус вартість транзиту від Росії до цієї країни.

Про це в інтерв`ю «Комерсант Україна» повідомив Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ.

«Зараз ідеться виключно про повернення до справедливої ціни - це ціна для Німеччини мінус 70 доларів транзитного тарифу від кордону Росії до Німеччини. До речі, E.ON Ruhrgas подав до суду на "Газпром", вимагаючи перегляду контрактної ціни. Ми ж говоримо про те, щоб брати за основу сьогоднішню німецьку ціну», - заявив В.ЯНУКОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, раніше голова НАК "Нафтогаз України" Євген БАКУЛІН заявив, що Україну влаштувала б ціна на рівні 230 доларів.

"Якби на сьогодні газ коштував хоч би на рівні 230 доларів за тисячу кубометрів - хороша ціна, цілком об`єктивна", - сказав Є.БАКУЛІН в інтерв`ю "5-му каналу", при цьому стверджуючи, що до укладення газових угод з Росією в січні 2009 року російський газ коштував Україні 179,5 доларів за 1000 куб. м.