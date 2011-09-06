Янукович: газ має коштувати як у Німеччині мінус транзит
"Ідеться про повернення до справедливої ціни"
Для України прийнятний варіант, якщо за основу буде взята ціна газу для Німеччини мінус вартість транзиту від Росії до цієї країни.
Про це в інтерв`ю «Комерсант Україна» повідомив Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ.
«Зараз ідеться виключно про повернення до справедливої ціни - це ціна для Німеччини мінус 70 доларів транзитного тарифу від кордону Росії до Німеччини. До речі, E.ON Ruhrgas подав до суду на "Газпром", вимагаючи перегляду контрактної ціни. Ми ж говоримо про те, щоб брати за основу сьогоднішню німецьку ціну», - заявив В.ЯНУКОВИЧ.
Як повідомляв УНІАН, раніше голова НАК "Нафтогаз України" Євген БАКУЛІН заявив, що Україну влаштувала б ціна на рівні 230 доларів.
"Якби на сьогодні газ коштував хоч би на рівні 230 доларів за тисячу кубометрів - хороша ціна, цілком об`єктивна", - сказав Є.БАКУЛІН в інтерв`ю "5-му каналу", при цьому стверджуючи, що до укладення газових угод з Росією в січні 2009 року російський газ коштував Україні 179,5 доларів за 1000 куб. м.