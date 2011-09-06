Директору водоканалу дали 5 років за невиплату зарплати

У Криму Джанкойський міськрайсуд засудив директора водоканалу до п`яти років і одного місяця позбавлення волі за невиплату 700 тисяч гривень зарплати працівникам підприємства.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Криму.

Такий строк призначено шляхом додавання покарання за вироками, оскільки керівник вже мав судимість за ухилення від сплати внесків до Пенсійного фонду.

«Суд, розглянувши зібрані прокуратурою докази вини директора, визнав його винним в умисній невиплаті заробітної плати працівникам і фальсифікації звітності про відсутність заборгованості», - йдеться в повідомленні.

Начальника водоканалу взяли під варту в залі суду.