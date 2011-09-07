Президент СБ не вірить у другу хвилю світової кризи

Світову економіку навряд чи очікує повторна рецесія, проте відповідні ризики все ж таки існують. Як повідомляє РосБізнесКонсалтинг, таку думку висловив президент Світового банку Роберт ЗЕЛЛІК.

Він також заявив, що не вірить у повторну рецесію економіки США.

Водночас голова Світового банку підкреслив, що майбутнє американської економіки надзвичайно невизначене. На думку Р.ЗЕЛЛІКА, США зіткнеться з повільним економічним зростанням і високим безробіттям.

Президент Світового банку також поділився своїми міркуваннями з приводу кризи в Європі. За його словами, Європейському Союзу слід провести ретельнішу роботу щодо фінансової політики його країн-учасниць.