Президент СБ не вірить у другу хвилю світової кризи
02:44, 07 вересня 2011Суспільство
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Утім, "не криза" теж виглядає похмуро
Світову економіку навряд чи очікує повторна рецесія, проте відповідні ризики все ж таки існують. Як повідомляє РосБізнесКонсалтинг, таку думку висловив президент Світового банку Роберт ЗЕЛЛІК.
Він також заявив, що не вірить у повторну рецесію економіки США.
Водночас голова Світового банку підкреслив, що майбутнє американської економіки надзвичайно невизначене. На думку Р.ЗЕЛЛІКА, США зіткнеться з повільним економічним зростанням і високим безробіттям.
Президент Світового банку також поділився своїми міркуваннями з приводу кризи в Європі. За його словами, Європейському Союзу слід провести ретельнішу роботу щодо фінансової політики його країн-учасниць.
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