Експерти: знищенню газової галузі України є альтернатива

Голова партії «Нова сила», екс-президент компанії «Єврогаз» Юрій ЗБІТНЄВ вважає, що міжнародний стратегічний альянс може стати альтернативою знищенню газової галузі України і запобігти можливій дестабілізації Євросоюзу.

Про це він сказав на прес-конференції в УНІАН.

За словами Ю.ЗБІТНЄВА, українська влада перебуває під тиском ЄБРР та МВФ у питаннях ліквідації НАК «Нафтогаз України» як істотного чинника в питаннях подальшого кредитування.

Водночас, на його думку, поділ де-юре і знищення НАК «Нафтогаз України» де-факто призведе до перерозподілу сфер впливу у видобуванні, транспортуванні і зберіганні. «Програє населення, яке одержить газ за світовими цінами, старі мільярдні борги і втрату цілої бюджетоутворюючої галузі», – додав він.

Як зазначив у свою чергу консультант із стратегії і розвитку європейських енергохолдингів, експерт з енергетичних питань Олексій КОМАРОВ, «розбіжності між «Газпромом» і «Нафтогазом» з приводу ціни на газ можуть бути використані для «газової атаки» на єврозону вже цієї зими».

На його думку, сьогодні Європа опинилася за ситуації, коли «будь-який дестабілізуючий чинник може у багато разів посилити кризові тенденції в економіці єврозони, що загрожує переходом у тривалий дефляційний штопор». Тому в ЄС з тривогою спостерігають за конфліктом між Києвом і Москвою з приводу газу, додав експерт.

Схожої думки дотримується і директор Центру політичного аналізу «Стратагема» Юрій РОМАНЕНКО. Він вважає, що нині ми спостерігаємо, як утворюються коаліції країн, які в умовах глобальної кризи протистоять одна одній. У цій ситуації Росія ще не визначилася остаточно, на чиєму боці вона грає – США, ЄС чи Китаю.

На його думку, газовий конфлікт з Україною негативно впливає на стан європейської економіки, але водночас вигідний для США. «Тому ми бачимо, що США займають нейтральну позицію», - додав Ю. РОМАНЕНКО.

«Проте європейці, насамперед німці, чинять тиск на Росію, щоб та не заходила занадто далеко. Росіяни, для яких ЄС є найбільшим торговим партнером, чудово розуміють, що економічне падіння Європи їм ні до чого. Це ті рамки, які визначають межі конфлікту України в газовому питанні», - вважає експерт.

Також він додав, що ані Київ, ані Москва не можуть діяти як хочуть, оскільки це спричинить протидію більш потужних національних і транснаціональних чинників.

На завершення Ю.ЗБІТНЄВ сказав, що єдиною альтернативою, вигідною як для України, так і для ЄС і РФ, може бути розроблений фахівцями проект Міжнародного стратегічного альянсу, де країни, які видобувають, транспортують і споживають природний газ, зможуть виробити принципово нову, транспарентну політику без втрати власності на ГТС, що гарантує безпеку і стабільність енергозабезпечення.