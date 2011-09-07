Янукович висловив співчуття Медведєву

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ висловив співчуття Президентові Російської Федерації Дмитру МЕДВЕДЄВУ у зв’язку з авіакатастрофою літака Як-42.

Про це повідомляє прес-служба Президента України.

«Від імені народу України і від мене особисто прошу Вас передати щирі слова співчуття рідним і близьким загиблих», – йдеться у співчутті глави Української держави.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 7 вересня, пасажирський літак Як-42 впав і зайнявся невдовзі після зльоту з аеропорту Ярославля.

За даними МНС Росії, на борту літака перебували 45 чоловік, з них 44 загинули.