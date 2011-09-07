В авіакатастрофі загинули троє хокеїстів з України

У авіакатастрофі під Ярославлем загинули троє громадян України.

Про це УНІАН повідомило джерело в Посольстві України в Москві.

«Серед загиблих було троє громадян України – кияни Віталій АНІКЄЄНКО і Данило СОБЧЕНКО, а також харків`янин Олександр В`ЮХІН», - повідомив співбесідник агентства.

Він зазначив, що ці гравці Ярославського ХК «Локомотив» мали паспорта як РФ, так і України.

За його словами, вони вилітали з Ярославля за паспортами РФ, проте, незважаючи на це, посольство вважає їх громадянами України.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 7 вересня, пасажирський літак Як-42 впав і загорівся невдовзі після вильоту з аеропорту Ярославля.

За даними МНС Росії, на борту літака перебувало 45 чоловік, 43 із них загинули.

Жертвами авіакатастрофи стали 26 гравців і тренер хокейної команди «Локомотив». Серед них – хокеїсти збірних Чехії та Словаччини. У списку загиблих гравців, опублікованому на сайті Life News, значаться колишній воротар збірної України О.В`ЮХІН і український нападаючий Д.СОБЧЕНКО, проте в графі «національність» вони зазначені як росіяни.