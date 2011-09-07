Бойко: Можна викупити у Газпрому весь газ і самим продавати в Європу

Київ може запропонувати Москві продавати Україні весь газ для країн Європи для подальшого виконання міжнародних контрактів «Газпрому» щодо поставок газу до європейських країн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій БОЙКО сьогодні на брифінгу.

«Ми можемо запропонувати весь газ перепродавати нам на кордоні, а ми далі виконуватимемо всі європейські контракти, які має ця компанія («Газпром» - УНІАН)», - заявив Ю.БОЙКО.

Нагадаємо, сьогодні Ю,БОЙКО заявив, що Україна експортуватиме свій газ у разі потреби купувати у «Газпрому» більші обсяги, ніж необхідні країні.

Як повідомлялося, 30 серпня Ю.БОЙКО заявив, що Україна подала заявку на придбання у «Газпрому» в 2012 році 27 мільярдів кубометрів газу проти 40 мільярдів кубометрів у 2011 році.

Законтрактований обсяг газу НАК “Нафтогаз України” у ВАТ «Газпром» в 2011 році становить 40 млрд. куб. м газу.

30 серпня прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив, що Україна упродовж найближчих років повинна скоротити обсяги закупівлі російського газу утричі. Зокрема, М.АЗАРОВ зазначив, що зараз Україні дешевше використовувати як енергетичний ресурс вугілля, а не газ, незважаючи на те, що раніше від використання вугілля відмовлялися, переводячи котельні і електростанції на газ.

Водночас, голова Фонду національної енергетичної безпеки (Росія) Костянтин СИМОНОВ заявив, що Україна буде оштрафована, якщо до 2019 року скоротить імпорт російського газу. За його словами, повідомляє «Дело», штрафні санкції передбачені контрактом, підписаним між Москвою і Києвом.

31 серпня в інтерв`ю журналістам у Москві голова ВАТ «Газпром» Олексій МІЛЛЕР сказав, що Україна щорічно зобов`язана оплачувати не менш як 33 мільярди кубічних метрів російського газу за чинним контрактом.

«У 2012 році «Газпром» може поставити в Україну і 27, і 26, і 29 млрд. кубічних метрів газу. І навіть взагалі не поставляти газ, якщо Україна цього захоче. Але питання зовсім не в цьому, а у тому, що у будь-якому випадку НАК «Нафтогаз України» оплачуватиме поставки з розрахунку не менш як 33 млрд. кубометрів», - сказав О.МІЛЛЕР.

Він підкреслив, що такі умови «бери або плати» визначені чинним контрактом.

Крім того, О.МІЛЛЕР зазначив, що ці умови застосовуються як цього року, так і упродовж усього терміну контракту.