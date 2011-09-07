На Прикарпатті відзначають 120 років еміграції до Канади

Сьогодні у селі Небилів Рожнятівського району Івано-Франківської області відбуваються заходи з нагоди 120-річчя трудової еміграції українців до Канади.

Як повідомили УНІАН у прес-службі облдержадміністрації, пам`ять про перших українських емігрантів вшанують представники канадської делегації, яка перебуває на Прикарпатті, виявивши зацікавленість проведенням українсько-канадського бізнес-форуму.

Участь у відзначенні річниці братимуть також голова облдержадміністрації Михайло ВИШИВАНЮК та його заступник Роман ІВАНИЦЬКИЙ.

У Рожнятівській райдержадміністрації повідомили УНІАН, що учасники урочистостей відвідають Цінівський історико-краєзнавчий музей, а у селі Небилів відбудеться урочисте віче біля пам`ятного знака першим емігрантам до Канади Іванові Пилипіву та Василеві Ілиняку.

Побувають гості і в селі Ясень, де вшанують пам`ять священика, письменника - одного із засновників «Руської трійці» Івана Вагілевича.

Продовжаться святкові заходи ввечері у Рожнятові, де у Народному домі виступить Івано-Франківський національний академічний ансамбль пісні і танцю «Гуцулія», будуть розгорнуті виставки декоративно-прикладного мистецтва та художників Рожнятівщини, книжково-ілюстративні виставки, тематичні полички: «Україна і українці», «Сниться рідна земля» тощо.

Довідка УНІАН. Село Небилів – перше українське село, яке увійшло в історію трудової еміграції з Галичини до Канади.

7 вересня 1891 року канадський пароплав «Орегон» подолав за два тижні відстань між Європою і Канадою. Серед пасажирів були двоє жителів Небилова – Іван Пилипів та Василь Ілиняк. Після них до Північної Америки подалися 120 родин - третина села.

Еміграційний синдикат, створений канадським урядом, відправив на територію Західної України понад 6 тисяч вербувальників. Агент, що завербував сім`ю до Канади, отримував від 2 до 5 доларів за кожного переселенця.

Збереглась карта районів Галичини, Буковини і Польщі, звідки емігрували перші переселенці до Канади. Відомо, що у 1891-1901 роках зі Східної Галичини емігрували до Канади і США 78 тисяч українців. У 1901-1911 роках виїхало 224 тисяч чоловік. Таким чином, на початку XX століття лише зі Східної Галичини емігрувало понад 302 тисячі українців.

Сьогодні у Канаді проживають 1 млн. 200 тисяч українців.