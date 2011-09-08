У Київському ізоляторі помер чоловік

09:56, 08 вересня 2011
Суспільство
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47-річний наркокур’єр

У Київському ізоляторі тимчасового тримання внаслідок передозування наркотиків помер чоловік.

Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело, посилаючись на висновки судово-медичної експертизи.

За даними співрозмовника агентства, 47-річний наркокур’єр перевозив у шлунку контейнери з наркотиками (за попередніми даними, кокаїн). Проте кількість контейнерів і яка саме в них була наркотична суміш, встановлюється.

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