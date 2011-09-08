У Київському зоопарку - чергова «епідемія смертей»

У Київському зоопарку знову помирають тварини. Днями тут померли плямистий олень і зовсім юна зебра Ксюша. Керівництво зоопарку не розповсюджувалося про загибель тварин. Пропажу помітили відвідувачі, пише газета «Сегодня».

Читачі звернулися до газети з проханням з'ясувати, куди поділася маленька зебра Ксюша.

"Адже ми пам'ятаємо історію тварини: коли вона народилася, хлопчик виграв сертифікат, який дав право придумати зебрі ім'я. Він їй дав ім'я, як у сестрички - Ксюша. Ми хотіли подивитися на тварину, але її не виявилося у вольєрі. Куди поділася Ксюша?", - обурюється відвідувачка Тамара.

Журналісти «Сегодня» з'ясували, що окрім зебри зник також самець плямистого оленя. Продавці в зоопарку розповіли виданню, що олень і зебра, з чуток, померли через погане харчування.

У свою чергу, співробітники зоопарку розповіли виданню іншу версію події.

"Спочатку захворів самець плямистого оленя. Його перевели в закриту вольєру, потім він помер, і його відвезли на утилізацію. Пройшло декілька тижнів, і так само вчинили із зеброю", - сказала газеті співробітниця зоопарку.

Офіційно в зоопарку не підтверджували інформацію про зникнення тварин. Проте, пише видання, після того, як журналісти прийшли й попросили показати зебру та оленя, керівництво визнало, що тварини загинули.

"Олень помер від старості, адже йому було 22 роки, а зебра - від завороту кишок. Розгорнену відповідь вам днями дадуть наші фахівці", - сказав директор зоопарку Олексій ТОЛСТОУХОВ.

Фахівці з інших зоопарків говорять, що зебра віком трохи більше за 1,5 року (стільки було Ксюші) вважається зовсім юною, а загалом ці тварини живуть 25 років.

"Їм потрібний особливий догляд і харчування. Як правило, заворот кишок у зебри може статися з двох причин: маленькі вольєри й поганий корм. Коли зебра поїла, їй потрібно відразу добре побігати, щоб прискорити й полегшити процес травлення. Також можуть бути проблеми, якщо парнокопитному дати капусту або несвіжу зелень з цвіллю, гниллю", - сказав директор Ялтинського зоопарку Олег ЗУБКОВ.

За його словами, те, що плямистий олень помер у 22 роки - цілком нормально. "Ці тварини живуть у середньому 20-25 років. Отже він цілком міг померти від старості", - говорить О.ЗУБКОВ.

На умовах анонімності співробітники зоопарку розповідають, що в зоопарку очікуються нові смерті тварин. Так, за словами співробітників зоопарку, серйозно захворіли червонокнижний тхір-перев'язка і кам'яна куниця, проблеми також зі здоров'ям у страусів та інших птахів.

У зоопарку запевняють, що харчування й утримання тварин відповідають усім нормам.

Проте перший заступник голови КМДА Олександр МАЗУРЧАК сказав виданню, що з сьогоднішнього дня роботу зоопарку контролюватимуть усебічно відомі фахівці в даній сфері.

"Я маю намір створити наглядову раду, яка складатиметься не з депутатів, а із зарубіжних фахівців. Експерти зі світових організацій уже тиждень працюють у нашому зоопарку й повинні надати свою експертну думку з приводу утримання тварин. Я сподіваюся, що вони погодяться займатися зоопарком", - сказав О.МАЗУРЧАК.