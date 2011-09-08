Проблеми інсулінового заводу розгляне профільний комітет ВР

14 вересня відбудеться засідання Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров`я, присвячене ситуації навколо унікального інсулінового заводу «Індар». Про це заявила УНІАН голова профільного комітету Тетяна БАХТЄЄВА.

«На 14 вересня призначено засідання комітету з даного питання. Ми вже практично запросили усіх. У ньому візьмуть участь і правоохоронні органи, і керівництво Міністерства охорони здоров`я, і представники «Індару». Тому буде відкрите засідання, на яке запрошуються також і журналісти», - повідомила Т.БАХТЄЄВА.

Як відзначив у коментарі УНІАН позаштатний радник Президента України Дмитро ВИДРІН, головна проблема України, що призвела до ситуації з «Індаром», полягає у тому, що 95-96% власності, за підрахунками юристів, не мають легітимного оформлення.

«Власність оформлена або на підставних осіб, або на неіснуючі фірми, або на офшори. Поки не буде виконано аудит усієї власності в Україні, поки вона не буде інституціоналізована, поки не буде створено реєстр усіх власників українських підприємств - подібні проблеми, такі, як із заводом «Індар», виникатимуть безперервно», - заявив Д.ВИДРІН.

На його думку, питання власності на сьогодні є найважливішою проблемою Президента, іншої настільки важливої проблеми немає.

«Коли ми матимемо 96% легальної власності в Україні, тоді подібні питання розв`язуватимуться просто. Поки не буде розв`язана проблема анонімної власності, всі спроби притягати до відповідальності тих, хто заволодіває цією власністю незаконним шляхом, приречені на невдачу», - підбив підсумок політик.

Як повідомляв УНІАН, ЗАТ «Індар» засновано 14 серпня 1997 року відповідно до постанови Кабінету міністрів України «Про організацію виробництва вітчизняних інсулінів». Підприємство випускає понад 60% інсуліну, який виробляється в Україні.

Держава у 2000 році внесла свої 70,7% акцій «Індару» до статутного фонду ДАК «Укрмедпром».

У 2008 році 70,7% акцій заводу придбала компанія Storke Holdings Limited. Це рішення було оспорене у суді, і три роки тривав судовий розгляд.

Проте, за свідченням очевидців, у ніч на 8 липня 2011 року близько сотні бійців «Беркуту» увірвалися на територію заводу, щоб провести на завод представників нових власників підприємства. 11 липня прес-служба підприємства з посиланням на нового директора підприємства Євгена КОНОНЕНКА розповсюдила повідомлення, що підприємство працює в нормальному режимі.

27 липня колишні керівники ЗАТ «Індар» звернулися з відкритим листом до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з проханням вжити заходів для повернення державі контрольного пакету акцій цього підприємства.