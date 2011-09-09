На місці історичної синагоги у Львові будують готель

Мер Львова Андрій САДОВИЙ запевнив керівника Головного управління з гуманітарних та суспільно-політичних питань Адміністрації Президента України Ганну ГЕРМАН, що будівництво готелю до Євро-2012 поблизу львівської синагоги «Турей Захав», відомої як «Золота роза», призупинено.

Про це УНІАН повідомила сама Г.ГЕРМАН.

«Сьогодні вранці я розмовляла з А.САДОВИМ – міським головою Львова. Він запевнив мене, що справа з будівництвом готелю для уболівальників Євро-2012 поблизу руїн синагоги «Золота роза» призупинена», - зауважила Г.ГЕРМАН.

Водночас вона наголосила, що “світова громадськість не повинна втрачати пильності в цій справі”, адже “це місце дороге євреям всього світу”. “Мене дуже втішило запевнення А.САДОВОГО стосовно того, що справу з будовою призупинено. Але боюся, що її може бути поновлено”.

Г.ГЕРМАН також повідомила, що звертається до інвестора, якому місцеві власті продали це місце для забудови, і просить його відмовитися від цього бізнес-проекту. «Нічого доброго з цих прибутків не буде. Це будуть найбільш ганебно зароблені гроші», - наголосила радник Президента.

Довідка УНІАН. Синагога “Турей Захав” у Львові була збудована 1582 року і вважалася однією з найгарніших і шанованих синагог Східної Європи. ЇЇ зруйнували фашисти у 1941 році. Залишки будівлі у 1998 році були включені у список Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, а в 1999-му - до Програми відновлення видатних пам`ятників історії та культури України.

Наприкінці серпня 2011 року у Львові розпочалося знесення залишків синагоги з метою побудувати там готельний комплекс для уболівальників Євро-2012. Протягом останніх тижнів інформацію про це поширили західноєвропейські ЗМІ, судячи з повідомлень яких, каменів XVI століття на майданчику вже не залишилося.

Корреспонден The Guardian нагадав, що інше місце масових вбивств в Львові - Цитадель - перетворене на п`ятизірковий готель. «Дивовижним чином, готель належить Володимиру Губицькому, заступникові голови Львівської облдержадміністрації, відповідальному за збереження культури і спадщини», - зазначає журналіст.