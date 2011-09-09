Українці активно запасаються валютою
08:50, 09 вересня 2011Суспільство
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Обсяг досяг рекордного рівня
У серпні українці купили іноземної валюти на 824 мільйони доларів більше, ніж продали, повідомили у Нацбанку.
За даними регулятора, обсяг придбаної населенням іноземної валюти в серпні досяг рекордного для 2011 року рівня в 3,03 мільярда доларів.
Обсяг проданої валюти банкам за підсумками серпня-2011 також був рекордним - 2,21 мільярда доларів.
Відповідні зміни в настроях банкіри пояснюють тим, що на серпень припадає переважна частина відпусток українців.
Нагадаємо, у липні, попри наближення до кінця сезону відпусток, тенденція скупки іноземної валюти на готівковому ринку продовжувалася. За місяць українці придбали інвалюти на 0,87 млрд дол. більше, ніж продали (у доларовому еквіваленті).
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