Українці активно запасаються валютою

У серпні українці купили іноземної валюти на 824 мільйони доларів більше, ніж продали, повідомили у Нацбанку.

За даними регулятора, обсяг придбаної населенням іноземної валюти в серпні досяг рекордного для 2011 року рівня в 3,03 мільярда доларів.

Обсяг проданої валюти банкам за підсумками серпня-2011 також був рекордним - 2,21 мільярда доларів.

Відповідні зміни в настроях банкіри пояснюють тим, що на серпень припадає переважна частина відпусток українців.

Нагадаємо, у липні, попри наближення до кінця сезону відпусток, тенденція скупки іноземної валюти на готівковому ринку продовжувалася. За місяць українці придбали інвалюти на 0,87 млрд дол. більше, ніж продали (у доларовому еквіваленті).

ТСН