У Києві напали на Періс Хілтон (додане фото)

На американську актрису, співачку та фотомодель Періс ХІЛТОН, яка була членом журі на конкурсі «Міс Україна-2011», напала активістка жіночого руху FEMEN.

Як передає кореспондент УНІАН, інцидент стався 11 вересня під час прес-конференції в національному палаці мистецтв «Україна» у Києві, де походив фінал конкурсу.

Активістка руху кинулась на акторку із криками: «Модель, іди в бордель!».

Крім того, коли П.ХІЛТОН відповідала на запитання про те, що їй відомо про Україну, активістка FEMEN підбігла до столу, за яким сиділа актриса, і почала рвати на собі одяг. За декілька секунд охорона нейтралізувала нападницю, яка, щоправда, продовжувала виголошувати образливі слова. Навіть коли порушницю порядку охорона вдруге викинула на асфальт біля входу до палацу «Україна», вона не стала поводитись менш агресивно і намагалась потрапити до конференц-зали.

Обидві учасниці конфлікту від коментарів відмовились.

Фото УНІАН