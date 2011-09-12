У Комсомольську Полтавської області 23-річна дівчина потонула в автомобілі, який скотився у Дніпро.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив помічник начальника Комсомольського райвідділу міліції Андрій АЛЕКСЕНКО.

За його словами, пара молодих людей приїхала до старого порту близько 3-ї години ночі на автомобілі Daewoo Leganza. Вони зупинилися приблизно за 10 метрів від води.

За словами водія, він заглушив двигун і відійшов від машини на кілька метрів. У цей момент машина зрушила з місця і покотилася з невеликого спуску у воду. Хлопець кинувся наздоганяти автомобіль з дівчиною, але не зміг зупинити його. Авто швидко занурилося у воду. Молодий чоловік почав кликати на допомогу. На його крики під`їхала людина на моторному човні. Вони спробували звільнити дівчину разом, однак у них нічого не вийшло. Після марних спроб хлопець зателефонував до міліції.

Відомо, що на момент трагедії водій був тверезий. Міліціонери проводять перевірку всіх обставин події.