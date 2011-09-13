Перекинувся автобус Кривий Ріг - Черкаси: є поранені

У Смілянському районі Черкаської області перекинувся рейсовий автобус, що рухався за маршрутом Кривий Ріг - Черкаси. У наслідок пригоди травми отримали двоє пасажирів. Аварія сталася на трасі Київ - Знам`янка.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі управління МНС в Черкаській області, водій автобуса "Еталон" не впорався із керуванням і автобус з`їхав у кювет, після чого перекинувся. На час дорожньо-транспортної пригоди в салоні автобусу було 28 пасажирів. Ще до прибуття на місце події рятувальників Смілянського райвідділу МНС люди самостійно вибралися із автобуса.

Унаслідок ДТП постраждали 37-річна жінка та 18-річна дівчина. Вони отримали незначні тілесні ушкодження.