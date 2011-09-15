Пластичний хірург порізав дівчині вену та легені?

Причиною смерті 25-річної дівчини, померлої безпосередньо після пластичної операції (імплантації грудних імплантатів) у приватній клініці Запоріжжя, стали пошкодження вени і легені пацієнтки.

Як передає кореспондент УНІАН, такі висновки судмедекспертизи вчора на прес-конференції оприлюднила начальник Управління охорони здоров`я Запорізької облдержадміністрації Наталія МОТОВИЦЯ.

«За результатами попередньої судово-медичної експертизи, смерть настала в результаті пошкодження правої підключичної вени, верхівки правої легені, і це розглядається як ускладнення хірургічної операції», - повідомила Н.МОТОВИЦЯ.

За її словами, «найближчими днями буде створено комісію з фахівців двох наших (запорізьких – УНІАН) медичних вишів: хірургів, анестезіологів, патологоанатомів і співробітників управління охорони здоров`я, яка розгляне питання якості надання медичної допомоги померлій жінці».

Підставою для створення даної комісії, за даними начальника управління охорони здоров`я, стали обставини, які передували смерті 25-річної пацієнтки.

«Це була фактично здорова людина, яка прийшла для корекції своїх грудей: звернувся по допомогу, однак це призвело до смерті. Вранці пацієнтку було госпіталізовано, і у четвер же о 17.40 розпочалася пластична операція з приводу імплантації молочних залоз. За інформацією, якою ми володіємо, операція закінчилася о 20.50 і завершилася успішно, проте через 10 хвилин - о 21.00 у четвер, 8 вересня, настала раптова зупинка серця. Пацієнтці самостійно проводили реанімаційні заходи до 9.40 ранку – тобто практично 12 годин - і о 9.40 ранку була констатована біологічна смерть», - повідомила Н.МОТОВИЦЯ.

До фахівців 9-ї міської лікарні, в одному з приміщень якої розташовується клініка, де померла пацієнтка, співробітники приватної клініки не зверталися.

Як повідомляв УНІАН, за фактом смерті 25-річної дівчини, померлої після пластичної операції, міліція порушила кримінальну справу за ст. 140 Кримінального кодексу України – «незадовільне виконання професійних обов`язків медичним працівником». Ведеться слідство.