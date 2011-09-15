Молоду киянку пограбували, задушили і спалили

У Київській області біля одного з селищ було знайдено обгоріле тіло 25-річної киянки. Про це повідомляє "Сегодня". У результаті оперативно-розшукових заходів працівники міліції затримали двох безробітних 29 і 40 років.

Заздалегідь встановлено, що вони увечері 9 вересня запропонували дівчині на її автомобілі поїхати в один з населених пунктів на відпочинок. У подальшому під час раптової сварки один з чоловіків задушив потерпілу, після чого разом з іншим забрав два мобільні телефони і вироби із золота, і з метою приховання злочину тіло потерпілої облив бензином і підпалив.

Злочинці втекли з місця злочину на автомобілі потерпілої. Частина викраденого і транспортний засіб вилучені.