Проект Держбюджету-2012 видається надто оптимістичним

Ризики виконання схваленого урядом проекту бюджету на 2012 рік досить високі.

Так прокоментувала УНІАН схвалений учора Кабміном проект бюджету наступного року головний економіст Dragon Capital Олена БЄЛАН.

За оцінкою експерта, розмір фіскального дефіциту становитиме 4,7% ВВП в основному через перевищення планових показників Пенсійним фондом і "Нафтогазом". Майбутні парламентські вибори у жовтні 2012 р., за словами О.БЄЛАН, загрожують зменшити і без того слабке прагнення уряду до скорочення бюджетних витрат. "Очікуючи на підвищення соціальних витрат напередодні виборів, ми вважаємо, що дефіцит сектору держуправління в 2012 р. у результаті може збільшитися до 4,0% ВВП", - відзначила експерт. Крім того, за її оцінками, у разі зростання ціни на імпортний газ до 414-416 дол. за 1 тис. куб. м утримати дефіцит "Нафтогазу" у межах запланованих 0,8% ВВП буде дуже складно без підвищення внутрішніх цін на газ. "Таким чином, ми вважаємо, що загальний дефіцит сектору держуправління і "Нафтогазу" у 2012 р. перевищить необхідний МВФ поріг 2,5% ВВП приблизно на 2 процентні пункти", - відзначила О.БЄЛАН. За її словами, це означає, що оголошені урядом орієнтири із запозичень на 2012 р. будуть перевищені. "За нашими оцінками, уряду в 2012 р. потрібно буде залучити не менш як 11 млрд. дол. внутрішніх і зовнішніх позик, що відповідає обсягам цього року і на 22% вище заявленого плану наступного року", - відзначила експерт.

Як повідомляв УНІАН, у схваленому Кабінетом міністрів проекті закону «Про Державний бюджет України на 2012 рік» пропонується збільшити доходи держбюджету наступного року на 11,6% – до 334 млрд. грн., витрати – на 10,5% – до 373,1 млрд. грн. Дефіцит бюджету в 2012 р. буде скорочено до 2,5% порівняно з 3,5% планового показника на 2011 рік. Обсяг запозичень порівняно з попереднім роком скоротиться на 17,4%, а обслуговування держборгу обійдеться в 30 млрд. грн.