У "Парку Київська Русь" - свято врожаю

В Центрі культури та історії «Парк Київська Русь» 17-18 вересня відбудеться свято «День Врожаю».

Як повідомили УНІАН організатори, гості парку побачать театралізовані виступи, зможуть взяти учать у конкурсах та отримати подарунки та призи. Імена гостей-переможців розважального конкурсу «Найбільший овоч і фрукт» будуть занесені до «Книги рекордів Парку Київська Русь». На відкритому майстер-класі «Ексклюзивних рецептів давньослов`янської кухні» віртуозні шеф-кухарі розкриють кулінарні секрети наших предків.

Також відбудеться музично-театральне дійство - «Слов`янський Коловорот». У захоплюючій формі театр «Парку Київська Русь» продемонструє весь річний цикл польових робіт давньослов`янських народів, починаючи з ранньої весни, коли земля готувалася до посіву і, закінчуючи пізньою осінню, коли збирався весь врожай, а після цього починалися ігри, забави та розваги.

«Видовищна, розважальна та інтерактивна програма театру «Парку Київська Русь» під назвою «Ріг Достатку» заснована на ігровій культурі Київської Русі», - розповідають організатори.

Крім цього, у захоплюючому квесті «Щедра Хата» команди будуть змагатися за звання «Найбільш гостинної Світлиці».

«Учасники доведуть, хто швидше за всіх наповнить свої вози дарами полів і хто з команд приготує найоригінальніші страви», - зауважив режисер театру Олександр АНДРІЄНКО.

Кульмінацією квесту стане конкурс «Піщаних скульптур», під час якого командам треба буде виліпити з піску найбільшу ріпу.

Як зазначили організатори парк відкривається для гостей з 10.00 ранку.

Театралізована вистава театру "Парку Київська Русь" розпочнеться 17 вересня о 12.00 і завершитися о 19.00. 18 вересня - о 12-00 і завершитися о 19.00.

Від станції метро "Видубичі" до "Парку Київська Русь" курсують маршрутні автобуси.