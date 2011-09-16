Проект бюджету-2012 писали під вимоги МВФ?

У проекті держбюджету на 2012 рік, який Кабінет міністрів України подав до Верховної Ради, дефіцит бюджету порівняно з плановим показником на 2011 рік скорочується на 32% - до 24,129 млрд. грн.

Документ оприлюднено на сайті парламенту.

Прогнозний показник дефіциту державного бюджету на 2012 рік планується встановити на рівні 1,7% ВВП, при цьому прогнозний номінальний ВВП становить 1,505 трлн. грн.

У 2012 році уряд має намір профінансувати з держбюджету дефіцит НАК «Нафтогаз України» на рівні 12 млрд. грн. і дефіцит Пенсійного фонду – на 2,2 млрд. грн.

З урахуванням зазначеного, дефіцит державних фінансів України в 2012 році планується на рівні 2,5% ВВП, що відповідає умовам Міжнародного валютного фонду для продовження програми співробітництва за програмою stand-by.

Доходи держбюджету в 2012 році порівняно з 2011 роком планується збільшити 12,8% - до 337,557 млрд. грн., у т.ч. доходів загального фонду – на 15,1%, до 291,444 млрд. грн.

Уряд має намір витрати держбюджету збільшити на 7% - до 337,557 млрд. грн., у т.ч. витрати загального фонду – на 8%, до 314,881 млрд. грн.

Наступного року планується повернути видані з держбюджету кредити на 12,336 млрд. грн., надати – на 12,437 млрд. грн.