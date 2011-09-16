Попов збирається постукати в 11 тисяч київських квартир

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ доручив житлово-експлуатаційним конторам провести роботу з населенням щодо погашення боргів за комунальні послуги.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ПОПОВ сказав сьогодні на розширеній Колегії КМДА.

“Що стосується боргів, я переконаний з власної практики, що всі тисячі квартир ми повинні обійти. Не ми, а я маю на увазі представників ЖЕКів. І з кожною людиною переговорити. Хтось просто забуває, хтось потребує допомоги у вирішенні цього питання, ви ж знаєте, які бувають в житті обставини. Тому якщо ми проведемо таку роботу, то може на 50% зрозуміємо, як люди в майбутньому нам заплатять”, - сказав він.

Водночас голова КМДА наголосив, що стосовно боржників, які не хочуть платити за отримані послуги, але мають таку можливість, необхідно вжити найжорсткіших заходів.

“Де людина просто не хоче платити, то потрібно підключати правову систему, щоб це питання вирішити, аж до майнової відповідальності. Ми говоримо зараз про 2%, які в принципі живуть зараз за рахунок всіх киян... Так не може бути...”, - підкреслив керівник КМДА.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на колегії начальник Головного управління житлового господарства столиці Володимир СТОРОЖЕНКО заявив, заборгованість киян за ЖКП становить 491 млн. грн. За його словами, “злісними боржниками” є власники 11 тис. квартир, загальна сума їхнього боргу - 192 млн. грн.