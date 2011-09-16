У Києві відбудеться конференція проти ненависті й антисемітизму

18-19 вересня у Києві за ініціативи народного депутата України Олександра ФЕЛЬДМАНА відбудеться Міжнародна конференція парламентаріїв, присвячена боротьбі із ненавистю та антисемітизмом.

Як повідомили УНІАН у прес-службі депутата, цей захід скликається також для відзначення 70-х роковин трагедії Бабиного Яру, де загинули десятки тисяч людей різних національностей.

«Цей незбагнений геноцид, який відбувся у Києві, служить одним із страхітливих прикладів людської ненависті, і проведення цього заходу послужить увічненню пам`яті про цю трагедію», - зазначається у повідомленні.

У конференції візьмуть участь члени парламентів та офіційні особи із США, Канади, Великої Британії, Росії, Німеччини, Ізраїлю, Грузії та інших країн.

Конференція розпочнеться з меморіальної церемонії у Бабиному Ярі 18 вересня о 17.00 і наступного дня продовжить роботу у Верховній Раді України.