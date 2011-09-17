Янукович скасував укази Кравчука і Кучми

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ видав указ, який визнає такими, що втратили чинність, попередні укази про Вищу атестаційну комісію України.

Відповідний указ № 920/2011 "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких указів Президента України" оприлюднений на офіційному сайті глави держави.

Документ визнає такими, що втратили чинність, зокрема, указ Президента України від 25 лютого 1992 року № 100 «Про Вищу атестаційну комісію України»; указ Президента України від 25 лютого 1999 року №216 «Про Положення про Вищу атестаційну комісію України».

Вища атестаційна комісія (ВАК) України реалізовувала державну політику у галузі атестації наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, присудження наукових ступенів кандидата наук і доктора наук, присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника.