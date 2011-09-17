Як знизити ціни на літаки?

Наступного літа українські пасажири відчують якісні та цінові зміни на ринку авіаперевезень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив віце-прем`єр-міністр України - міністр інфраструктури Борис КОЛЕСНІКОВ у міжнародному аеропорту «Бориспіль».

За його словами, Мінінфраструктури продовжує роботу із залучення бюджетних компаній на вітчизняний ринок авіаперевезень з метою мінімізації витрат українських пасажирів.

«Ми відкриті для переговорів з Ryanair, Air Berlin, Germanwings і EasyJet. Така робота ведеться постійно, тому, думаю, до наступного літа українські пасажири відчують якісні та цінові зміни на ринку авіаперевезень в Україні », - сказав Б.КОЛЕСНІКОВ.