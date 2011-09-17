Як знизити ціни на літаки?
03:11, 17 вересня 2011Суспільство
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Міністр відкритий для переговорів
Наступного літа українські пасажири відчують якісні та цінові зміни на ринку авіаперевезень.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив віце-прем`єр-міністр України - міністр інфраструктури Борис КОЛЕСНІКОВ у міжнародному аеропорту «Бориспіль».
За його словами, Мінінфраструктури продовжує роботу із залучення бюджетних компаній на вітчизняний ринок авіаперевезень з метою мінімізації витрат українських пасажирів.
«Ми відкриті для переговорів з Ryanair, Air Berlin, Germanwings і EasyJet. Така робота ведеться постійно, тому, думаю, до наступного літа українські пасажири відчують якісні та цінові зміни на ринку авіаперевезень в Україні », - сказав Б.КОЛЕСНІКОВ.
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