Литвин: треба по-новому сформувати Рахункову палату

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН поки не визначився з кандидатурою на посаду голови Рахункової палати.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам.

«Зараз я проводжу консультації для того, щоб вийти на ту кандидатуру, яка дістане необхідну кількість голосів», - сказав голова ВР.

Він відмовився уточнити, кого саме розглядає на цю посаду. «Хай це буде невеличкою таємницею. Поки немає виробленого остаточного рішення, я вважаю зайвим і передчасним про це говорити», - сказав В.ЛИТВИН.

Спікер додав, що це має бути кандидатура професійна, «меншою мірою політична, а переважно професійна».

За його словами, роль і значення Рахункової палати має зрости, вона має стати більш вагомою у своїй діяльності.

Як сказав В.ЛИТВИН, також потрібно по-новому сформувати склад Рахункової палати, і додав, що є вакансії першого заступника голови, крім цього, низку осіб треба звільнити, оскільки строк їхнього перебування на посадах уже завершився і вони не мають права працювати.