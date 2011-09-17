На Рівненщині пограбували Ощадбанк

У селі Антонівка Володимирецького району Рівненської області пограбовано відділення «Ощадбанку».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної служби охорони при МВС України, злочин було скоєно невідомими сьогодні вночі шляхом зламу вхідних дверей та сейфу, у якому знаходилось понад 12 тис. грн.

Як зазначили у ДСО, приміщення фінансової установи не має охорони, воно обладнане сигналізацією, сигнал від спрацювання якої надходить на внутрішній пульт центрального регіонального офісу банку, втім з невідомих причин черговий оператор спрацював запізно, і коли на місце події прибув наряд міліції, затримати нікого вже не було можливим.

У ДСО підкреслили, що міліція неодноразово вносила приписи керівництву відділення банку про обладнання відповідними засобами безпеки, але цього зроблено не було.

Здійснюються оперативно-розшукові заходи для встановлення і затримання крадіїв.