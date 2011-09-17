Азаров хоче передомовитися ще й з СОТ

Україна у листі до Світової організації торгівлі викладе свої пропозиції та обґрунтування необхідності перегляду деяких позицій торгово-економічної співпраці з різними країнами.

Як повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів, про це повідомив прем’єр-міністр Микола АЗАРОВ на зустрічі з комісаром Європейського Союзу з питань розширення та європейської політики сусідства Штефаном ФЮЛЕ у Ялті.

Зокрема, М.АЗАРОВ зазначив, що Україна пропонуватиме переглянути позицію, відповідно до якої погодилася на імпорт 250 тис. тонн цукру з тростини. За його словами, необхідність такого перегляду пов’язана з тим, що в Україні цього року буде надлишок цукру, очікується близько 4 млн. тонн цукру з буряка. Відповідний лист розробляє зараз Міністерство економічного розвитку і торгівлі.

Прем’єр наголосив, що жодна з позицій, які Україна пропонує переглянути, не стосуватиметься торгівлі з країнами ЄС і жодним чином не змінить позицію України у переговорах щодо створення зони вільної торгівлі з Євросоюзом.

«Ми будемо інформувати наших партнерів у ЄС про зміст наших пропозицій щодо перегляду умов нашого членства у СОТ і про хід переговорів. Обіцяю, що на всіх стадіях переговорів ми вас інформуватимемо. Саме такі директиви я дав Міністерству економіки», – наголосив М.АЗАРОВ.

У свою чергу Ш.ФЮЛЕ поінформував, що наступного тижня у Брюсселі відбудуться переговори з першим віце-прем’єр-міністром Андрієм КЛЮЄВИМ, і ця важлива позиція прем’єр-міністра щодо перегляду умов членства України у СОТ буде врахована і донесена до керівництва Євросоюзу.

М.АЗАРОВ підкреслив, що Україна залишається надійним партнером ЄС у питаннях транзиту газу, незважаючи на будь-які проблеми у переговорному процесі з Росією щодо перегляду газових контрактів 2009 року.

Як заявив Ш.ФЮЛЕ, ЄС розглядає Україну як комплексного транзитера газу до Євросоюзу. Він повідомив, що комісар ЄС з питань енергетики наступного тижня перебуватиме у Києві.