Вірус лихоманки денге стрімко поширюється на північному сході Пакистану – кількість о хворих перевищила 5 тисяч осіб.

Як передає пакистанський телеканал "Джіо-ТБ" з посиланням на медичні джерела, найбільш складна епідеміологічна ситуація склалася в столиці провінції Пенджаб місті Лахор та його передмістях. Тут зафіксовано 5 тис. 344 випадків захворювання денге, близько 25 осіб померли.

У лікарнях Лахора оголошено надзвичайний стан, проте епідемію поки зупинити не вдається.

У Пакистані триває сезон дощів - в цей час тут різко зростає чисельність москітів, які є рознощиками денге. Багато медиків вважають, що поки не вщухнуть мусонні зливи і чисельність москітів залишиться високою, доти приборкати епідемію навряд чи вдасться.