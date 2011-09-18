Розпочалося військове паломництво до Зарваниці

На Тернопільщині почалося Всеукраїнське військове паломництво до Марійського центру у Зарваниці.

Як повідомив кореспонденту УНІАН представник Західного регіонального медіа-центру Міністерства оборони України Василь ЛАБАЙ, у паломництві беруть участь військовослужбовці з’єднань і частин Сухопутних військ, Повітряних сил, Військово-морських сил та члени їх родин з усіх регіонів держави, а також представники інших військових формувань України.

Під час паломництва відбудеться молебень у парафіяльній церкві, урочистий хід учасників до скульптури Матері Божої, хресна дорога, похід зі свічками та архієрейська Божественна літургія.

Крім того, відбудеться панахида за тими військовослужбовцями Збройних Сил України, які загинули під час виконання службового обов’язку та в операціях з підтримки миру на територіях інших країн.

У паломництві також візьмуть участь військові музиканти. За словами заступника начальника Тернопільського гарнізону з виховної роботи Володимира СИМОНЧУКА, вони виконуватимуть духовний репертуар та церковні пісні, зокрема духовний гімн Миколи ЛИСЕНКА «Боже Великий, Єдиний», пісні «Зарваницька Божа Мати», «О Всепітая Царице» та інші духовні твори. Також музичний супровід здійснюватиме Ансамбль пісні і танцю Збройних Сил України.

Довідка УНІАН. Марійський духовний центр у Зарваниці Тернопільської області входить до двадцятки Марійських центрів світу. Щороку на Всеукраїнські прощі сюди приходить до 100 тисяч паломників.