Янукович привітав Чилі з Днем незалежності

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ привітав Президента Республіки Чилі Мігеля Хуана Себастьяна Піньєру ЕЧЕНІКЕ із національним святом Республіки Чилі - Днем незалежності.

Про це повідомляє офіційне Інтернет-представництво глави держави.

«Україна є прибічником подальшого розвитку та поглиблення зв`язків в усіх сферах двостороннього співробітництва, з особливим акцентом на посиленні економічної складової», зазначив Президент України і висловив переконання, що «традиційно дружні українсько-чилійські відносини, взаємовигідне партнерство та взаєморозуміння зміцнюватимуться на благо наших держав і народів».

В.ЯНУКОВИЧ побажав президентові Чилі міцного здоров`я та успіхів у відповідальній державній діяльності, а дружньому чилійському народові - миру й добробуту.