Мер Києва обурився станом Театру на Подолі

Влада Києва обіцяє завершити будівництво Театру на Подолі до Дня міста 2012 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, доручення завершити будівництво та відкрити «Театр на Подолі» дав голова КМДА Олександр ПОПОВ.

Зокрема він висловив обурення тим, що будівництво приміщення театру триває понад 10 років. «Ми повинні завершити роботи і ввести об’єкт до наступного Дня Києва. Відкриття наступного театрального сезону має відбутись у новому приміщенні», – сказав О. ПОПОВ.

Також він зазначив, роботи на об’єкті розпочнуться наприкінці вересня та станом на 1 січня у приміщенні повинні бути завершені фасадні роботи, дах, усі роботи з електрикою та системами опалення і розпочаті роботи із внутрішнього оздоблення.

За словами голови КМДА до кінця року на вказаний об’єкт із бюджету міста буде профінансовано 11 млн. грн. Загалом же вартість робіт, включаючи сценічне обладнання становитиме близько 40 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, будівництво другої черги “Театру на Подолі” на Андріївському узвозі, 20б, з глядацькою залою майже на 300 місць було розпочато у 2004 року. Відкрити для глядачів цю залу передбачалось у грудні 2006 року.

З метою прискорення темпів спорудження нового приміщення театру і забезпечення відповідного фінансування на початку 2006 року було прийнято рішення щодо зменшення видатків на будівництво Малої опери на Лук’янівці. При цьому планувалось, що відповідне фінансування для завершення будівництва і введення в експлуатацію Малої опери в повному обсязі буде передбачено у 2007 році.

У вересні 2010 р. в комісії Київради з питань культури та туризму висловили занепокоєння станом споруди-довгобуду “Театру на Подолі”. У розповсюдженому повідомленні зазначалось, що під тиском депутатів вказаної комісії у бюджет Києва включалися гроші на добудову театру, але реально не виділялися.

В результаті, за інформацією комісії, споруда дійшла до того стану, що почалися незворотні процеси, які можуть призвести до ситуації, коли будинок треба буде не добудовувати, а демонтувати. "Стіни покрилися грибком, покрівля руйнується, обладнання, яке вже встановлено всередині, псується”, - говорись у повідомленні.