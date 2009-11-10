У Києві не відмовилися від ідеї Малої опери (фото)

У Головному управлінні культури та мистецтв Київської міськдержадміністрації зазначають, що продовжують роботу над проектом створення столичної Малої опери.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КМДА з посиланням на начальника Головного управління культури та мистецтв Світлану ЗОРІНУ.

За її словами, будинок на вул. Дехтярівській, 5 (колишній Будинок культури трамвайників – УНІАН) був закріплений на праві оперативного управління за комунальним закладом «Театрально-видовищний заклад «Київська мала опера» розпорядженням КМДА від 23 серпня 2005 року № 1586. Разом з тим, рішенням Київської міської ради ще від 15 квітня 2004 року земельна ділянка, на якій розташовано цю будівлю, було передано ТОВ «Будхол» у довгострокову оренду на 10 років для будівництва, експлуатації та обслуговування комплексу об’єктів громадського та житлового призначення на вул. Дехтярівській, 5-7, 7-а та на вул. Коперніка, 12,12-а.

За інформацією ГУ культури і мистецтв, при вирішенні питання землевідведення компанія «Будхол» відмовилася погодити межі земельної ділянки, необхідної для реконструкції театрально-видовищного закладу культури «Київська мала опера».

Керуючись діючим законодавством, після отриманої незгоди землекористувача з вилученням земельної ділянки, для вирішення спірного земельного питання «Київська мала опера» разом з ГУ культури і мистецтв звернулись з позовом до Господарського суду м. Києва.

“На жаль, Господарським судом м. Києва та Апеляційним судом було відмовлено у даному позові «у зв’язку з відсутністю у суду підстав для спонукання відповідача – ТОВ «Будхол» погодити межі земельної ділянки. Тому оформити в установленому порядку державний акт на право користування землею і в подальшому розпочати роботи з реконструкції закладу культури «Київська мала опера» на сьогодні не уявляється можливим», - інформує С.ЗОРІНА, але зазначає, що зі свого боку КМДА докладає зусиль щодо позитивного вирішення зазначеного питання.

Щодо вже здійсненої по проекту роботи Управління культури та мистецтв повідомляє, що в період 2005-2006 років було проведено відселення численних організацій, які були розміщені у зазначеній будівлі колишнього Клубу трамвайників. Протягом 2006-2008 років з міського бюджету було виділено й освоєно 1 млн. 313,6 тис. грн. для ремонтних робіт будівлі, у якій розмістилася адміністрація театру. За цей період були розроблені передпроектні варіанти майбутнього театру, виконано значний обсяг робіт для пристосування пам’ятки історії і культури під розміщення закладу культури «Київська мала опера».

Як повідомляв УНІАН, 16 жовтня цього року Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ у ток-шоу «ШустерLive» на телеканалі «Україна», реагуючи на звинувачення народного депутата Володимира СТРЕТОВИЧА про те, що тривалий час залишається невирішеним земельне питання для Малої опери, заявив, що такого проекту вже не існує.

Мер сказав, що давав відповідні доручення, щоб вирішити питання, але не зміг пригадати, «про що конкретно йшла мова і чому». А після цього Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ додав: «Зараз взагалі цього проекту вже не існує».

Довідка УНІАН. У червні 2004 року на засіданні сесії Київради, після ухвалення рішення про відкриття на Лук`янівській площі у Києві театрально-видовищного закладу “Київська мала опера”, повідомлялося, що будівля, в якій планується відкрити культурний заклад, ще на початку XX століття використовувалась як видовищний соціальний об`єкт і там ставилися опери.

Планувалося, що Мала опера стане першим у столиці театром оперного мистецтва для обдарованої творчої молоді міста.

Відкриття малої опери планувалося в 2007 році.

2 квітня 2007 року заступник голови КДМА Віталій ЖУРАВСЬКИЙ заявив, що завершити реставрацію колишнього Клубу трамвайників по вул. Дехтярівській, 5-а, під Київську малу оперу передбачається до 2009 року.

Будинок на вул. Дехтярівська, 5 побудований в 1902 році за проектом архітектора Михайла Артинова в стилі псевдоросійської архітектури для Лук’янівського народного будинку. Тут ставили вистави і грали корифеї українського театру Іван Мар’яненко, Любов Гаккебуш, Прохір Коваленко та інші. У 1910 році в цій будівлі був відкритий перший у столиці кінематограф. З кінця 1920-х років в будинку був Клуб працівників трамвайного господарства.