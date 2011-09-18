Через надто теплу погоду зацвіли каштани

У Вінниці у сквері Козицького поблизу водонапірної вежі зацвіли каштани.

Як передає кореспондент УНІАН, одне із дерев із роздвоєним стовбуром на одній частині має жовте листя та дозрілі каштани, а на другій розквітлі свічки з білим цвітом.

Окрім того, вздовж дороги в напрямку житлового мікрорайону по вул. Київська також спостерігається цвітіння каштанів.

Ботаніки пояснюють цвітіння каштанів восени із надзвичайно теплою погодою на початку вересня. Проте таке цвітіння може бути для каштанів шкідливим, адже перед настанням холодів дерево стає слабшим і наступного року може або взагалі не зацвісти, або загинути.

Зазвичай каштани зацвітають на початку травня.