На правому березі Дніпропетровська відключать воду

Майже мільйону жителів правобережної частини Дніпропетровська та міста Новомосковська з 20 вересня по 22 вересня буде припинено подачу питної води через планово-профілактичний ремонт на комунальному підприємстві Дніпропетровської облради «Аульський водовід».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Дніпропетровської міської ради.

Також буде проведено ремонт на Кайдацькій насосно-фільтрувальній станції у Дніпропетровську. На цих об’єктах планується замінити і відремонтувати 225 одиниць обладнання. В ремонтних роботах візьмуть участь близько 850 фахівців та 100 одиниць машин і механізмів.

Як повідомили УНІАН в управлінні преси та інформації Дніпропетровської облдержадміністрації, на КП «Аульський водовід» вже розпочато реконструкцію швидких безнапірних фільтрів та системи збирання освітленої води з відстійників, зношеність яких становить 90%. До кінця п.р. планується реконструювати 12 фільтрів, наступного року – ще стільки ж. На 2011 р. на зазначені роботи виділено 11,9 млн. грн. (9,92 млн. грн. – з держбюджету та 1,97 млн. грн.. – з обласного бюджету Дніпропетровщини). КП «Аульський водовід» протягом 44 років надає питну воду близько 2 млн. споживачів Дніпропетровська, Дніпродзержинська, Верхньодніпровська та прилеглим населеним пунктам Криничанського, Дніпропетровського й Верхньодніпровського районів. Потужність підприємства становить 600 тис. кубометрів питної води на добу.