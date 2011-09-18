На Тернопільщині розібрали старовинну церкву

На Тернопільщині вирішили перемістити в інший район 245-річну дерев’яну церкву, що у селі Горинка Кременецького району.

Як повідомив кореспонденту УНІАН настоятель церкви отець Михайло НОЙКО, який виступив ініціатором переміщення церкви, зумовлене таке рішення бажанням врятувати храм. «Будівля почала гнити і руйнується, тут для неї – несприятливі умови. Розраховували, що історичну пам’ятку вдасться перевезти, залучивши Національний заповідник «Замки Тернопілля», однак коштів на це наразі в держави не знайшлося», – констатує М.НОЙКО.

Відтак отець вирішив не чекати, а разом зі своїм однодумцем, головою районної спілки пасічників Андрієм ШАЛАЄМ приступили до розбирання церкви.

Після завершення цього процесу церкву перевезуть в село Залужжя Збаразького району на Чернечу гору, де в перспективі хочуть зробити музей під відкритим небом.

Одночасно із встановленням церкви на новому місці заплановано частково її реконструювати, замінивши дерев’яні блоки новими.

При цьому отець закликав усіх охочих та меценатів долучитися до порятунку церкви.