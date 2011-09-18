Глава УГКЦ висвятив нового єпископа

Сьогодні на Тернопільщині у Чорткові глава Української греко-католицької церкви Блаженнійший Святослав ШЕВЧУК висвятив нового єпарха Бучацького Дмитра ГРИГОРАКА.

Як повідомили УНІАН в прес-службі чину отців-василіан, церемонія архієрейського найменування та єпископська хіротонія отця Д.ГРИГОРАКА відбулася в Катедральному храмі Святих апостолів Петра і Павла. Попередньо Папа Римський Папа Бенедикт XVI дав свою згоду на канонічний вибір Синоду Єпископів УГКЦ про призначення єпархом Бучацьким УГКЦ Д.ГРИГОРАКА.

«Не планую вносити в єпархію щось своє. Навпаки, я би хотів, щоби в єпархії в повноті діяв Господь, адже єпархія є Його, як і Христова Церква. Я є тільки тимчасовим управителем того, що належить Господу. І тому вважаю своїм найбільшим завданням дати Господу можливість в повноті діяти в Бучацькій єпархії, завше пізнавати Його волю і втілювати її в життя», – сказав напередодні висвячення на єпископа Д. ГРИГОРАК.

Нововисвячений владика став другим єпископом Бучацької єпархії з часу її утворення в липні 2000 року. Від листопада 2000 року до липня 2007 року єпархію очолював владика Іриней БІЛИК, нині – канонік Папської базиліки Santa Maria Maggiore.

Отець Д. ГРИГОРАК останні чотири роки був Апостольским адміністратором Бучацької єпархії.

Довідка УНІАН. Площа Бучацької єпархії становить 5,466 тис. кв. км. В 314 парафіях налічується 190 священиків, діє 3 чоловічих і 2 жіночих монастирі, в семінарії навчається 55 семінаристів.

Бучацька єпархія об’єднує 14 деканатів.