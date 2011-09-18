Жінки в міні-спідницях протестують проти згвалтувань (фото)

Десятки жінок, одягнених у міні-спідниці, вийшли на вулиці столиці Індонезії Джакарти на знак протесту проти слів губернатора, який визнав сексуальне вбрання жінки причиною групового згвалтування, жертвою якого вона стала, повідомляє AFP.

Демонстрантки несли плакати з написами "Моя міні-спідниця, моє право", "Не вчіть нас, як одягатися, вчіть їх не гвалтувати".

У п`ятницю губернатор Джакарти Фаузі Бово порадив жінкам не носити міні-спідниці в громадському транспорті, щоб не провокувати згвалтування. Незабаром він вибачився за свій вислів, проте його коментар набув широкого розголосу.