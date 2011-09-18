Жінки в міні-спідницях протестують проти згвалтувань (фото)
19:32, 18 вересня 2011Суспільство
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У Джакарті пройшла демонстрація
|Фото AFP
Демонстрантки несли плакати з написами "Моя міні-спідниця, моє право", "Не вчіть нас, як одягатися, вчіть їх не гвалтувати".
У п`ятницю губернатор Джакарти Фаузі Бово порадив жінкам не носити міні-спідниці в громадському транспорті, щоб не провокувати згвалтування. Незабаром він вибачився за свій вислів, проте його коментар набув широкого розголосу.
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