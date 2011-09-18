Як діяла польська поліція на Волині

У Луцьку презентували видання «Польська державна поліція на Волині у 1919-1926 роках». Це наукова монографія кандидата історичних наук Олега РАЗИГРАЄВА, видана у видавництві ДП "Волинські старожитності".

Як повідомили УНІАН у прес-центрі ДП "Волинські старожитності", у книзі проведено комплексне вивчення процесів і явищ, пов`язаних зі становленням, організацією та головними напрямками діяльності польської державної поліції на Волині у 1919-1926 рр. Використано великий джерельний матеріал, зокрема маловідомі документи центральних та регіональних архівів України та Республіки Польща.

На презентації виступили Генеральний консул Республіки Польща у м.Луцьку Томаш ЯНЕК - меценат видання, проректор ВНУ ім. Лесі Українки Світлана ГАВРИЛЮК, декан історичного факультету Анатолій ШВАБ, директор ДП "Волинські старожитності" Олексій ЗЛАТОГОРСЬКИЙ та інші.

Автор видання розповів про структуру монографії, історію її написання, охарактеризував становлення, організацію та діяльність польської державної поліції на Волині у міжвоєнний період та відповів на численні запитання присутніх. Нині автор працює над продовженням монографії.